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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:00 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genelliklebatı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25İzmir: Az bulutlu ve açık 28Adana: Az bulutlu 32Antalya: Az bulutlu ve açık 28Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genelliklebatı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara’da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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