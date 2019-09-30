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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 08:45 | Son Güncelleme

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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