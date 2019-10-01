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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 08:43 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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