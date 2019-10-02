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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 08:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney ve iç bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

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