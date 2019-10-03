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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 08:47 | Son Güncelleme

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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