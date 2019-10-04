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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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