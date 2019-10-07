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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 08:14 | Son Güncelleme

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir’in batı kıyıları ile Muğla’nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 19
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28

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