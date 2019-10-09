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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 08:47 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33

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