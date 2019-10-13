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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 25
İstanbul: Az bulutlu ve açık 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

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