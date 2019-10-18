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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa’nın doğu ilçeleri, Kayseri’nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa’nın doğu ilçeleri, Kayseri’nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sisli 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31
Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

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