Yurtta hava durumu

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer pus ve sisli 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



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