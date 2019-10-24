Yurtta hava durumu

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye’nin güney kesimleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24

