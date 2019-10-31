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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli’nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul’un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı (Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

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