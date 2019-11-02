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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 08:47 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 17
İzmir: Az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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