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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 09:31 | Son Güncelleme

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Pazartesi) gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri ile yarın gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 19
İzmir: Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

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