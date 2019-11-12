Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’nın güneyi ve Ege Bölgesi’nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

İstanbul: Parçalı ve yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 20

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21

