HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:43 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25
İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Adana: Az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Balıkesir'de lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandıBalıkesir'de lastik bot içinde 42 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.