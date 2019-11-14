Yurtta hava durumu

Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21

