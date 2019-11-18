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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 08:22 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu ve açık 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

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