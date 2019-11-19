Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

