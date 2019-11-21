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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 08:42 | Son Güncelleme

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir’in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir’in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14
İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17

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