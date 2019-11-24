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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara’nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul’un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir’in batısı, Aydın’ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne’nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara’nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul’un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir’in batısı, Aydın’ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne’nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş ilçeleri yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Boğaz çevresi ile öğleden sonra kuzeybatı çevreleri (Çatalca ve Arnavutköy) hafif sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

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