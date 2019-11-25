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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 08:37 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m), Muğla çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Adana: Parçalı bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 19
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

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