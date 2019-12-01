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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 5
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

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