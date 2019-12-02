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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 08:30 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara’da biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 12

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