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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul’un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa’nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul’un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa’nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Çankırı’nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, oava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 4
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 18
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu 0
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

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