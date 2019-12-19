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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 08:33 | Son Güncelleme

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7
İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Az bulutlu ve açık 19
Trabzon: Az bulutlu ve açık 17
Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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