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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:11 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Adana: Parçalı bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Az bulutlu 17
Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13

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