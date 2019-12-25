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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
İzmir: Çok bulutlu 13
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11

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