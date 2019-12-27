Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

