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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11

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