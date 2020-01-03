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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:38 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin’in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 12
Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

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