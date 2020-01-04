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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi (-) 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

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