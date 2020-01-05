HABER
  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Bucalılar cezaevinin havalarını kirletmesinden şikayetçiBucalılar cezaevinin havalarını kirletmesinden şikayetçi
Servis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyorServis almayınca, makam aracıyla okula götürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı'

'ABD'nin bölgedeki varlığının sona erme süreci başladı'

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Panik anları! Bebek ölümden döndü!

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde 'yanlış iğne' iddiası

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde vahim iddia!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

İzmir'de katliam gibi kaza! Taklalar attıktan sonra alev topuna döndü!

Taklalar attıktan sonra alev topuna döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.