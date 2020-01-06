HABER
  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde’nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 8
İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 7
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 12
Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Cinsel suç ve şiddet mağdurları, beyanlarını AGO'da verecekCinsel suç ve şiddet mağdurları, beyanlarını AGO'da verecek
Çivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyorÇivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te vahşet! Köpeğin kulağını kestiler, dikmeye çalıştılar

Acı üstüne acı! Kulağını kesip sonra...

Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile uyarı: Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına...

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Maskeli hırsızları gören vatandaşlar bağırmaya başladı! 3 dakikada vurgun yaptılar!

3 dakikada vurgun yaptılar! Sesi duyan sokağa fırladı!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! 'Hiç görmediğiniz şekilde yaptırım uygularız'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.