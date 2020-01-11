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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6
İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2
Diyarbakır: Az bulutlu 10

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