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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 14
Adana: Az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -1
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

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