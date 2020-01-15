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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 08:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu 10

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