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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu 3
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5
İzmir: Parçalı bulutlu 9
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu eksi (-) 5
Diyarbakır: Çok bulutlu 10

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