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  4. Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:28 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5
İstanbul: Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli 8
İzmir: Az bulutlu 12
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

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