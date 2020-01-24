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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu 3
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 8
İzmir: Az bulutlu 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı 6
Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Erzurum: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu -8
Diyarbakır: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 7

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