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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne’nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne’nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 12

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