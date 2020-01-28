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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:41 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu’nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

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