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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 4
İstanbul: Parçalı bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.7
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 8

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