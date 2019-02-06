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Yurtta kalan çocuklara başkandan doğum günü sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bursa’da Sırameşeler Çocuk Yurdunda koruma altına kalan çocuklara sürpriz yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Ocak ayında doğan 30 çocuğun doğum gününü kutladı.Başkanın kendilerine yaptığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla çeşitli hediyeler alan miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Yurtta kalan çocuklara başkandan doğum günü sürprizi

Bursa’da Sırameşeler Çocuk Yurdunda koruma altına kalan çocuklara sürpriz yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Ocak ayında doğan 30 çocuğun doğum gününü kutladı.
Başkanın kendilerine yaptığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla çeşitli hediyeler alan miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu. Yurtta kalan çocuklarla şakalaşan, oyun oynayan Başkan Cömez, “Bizler onların kimi kimsesiyiz. Kalbimiz onlarla birlikte atıyor. Biz daima onların yanında olacağız ve her ihtiyaçlarını anında karşılayacağız. Geleceğimiz bu çocukların elinde” dedi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Başkan Yardımcıları Filiz Yılmaz ve Zakir Öztaş, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ile birlikte çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce de gerçekleştirdiği sosyal projelerle adından söz ettiren Başkan Cömez, bu kez ziyaretinde birde sürpriz yaptı. Çocuk Esirgeme Yurdunda kalan çocuklar için doğum günü kutlaması yapan Ufuk Cömez, yurda kalan çocukları mutlu etti.
Doğum günü pastası kestiler
Başkan Ufuk Cömez’in beraberinde getirdiği ve üzerinde “Her şey hayal ettiğiniz gibi olsun” yazan doğum günü pastasını büyük bir heyecanla kesen minikleri gözlerinin içi parladı. Kendileri için başkan amcalarının getirdiği hediyelerle de mutlukları bir kat daha artan çocuklar güzel bir gün geçirdi. Kendilerini bu güzel günü hazırlayan Başkan Cömez’e teşekkür eden çocuklar, seneye de doğum günü partisi sözü aldılar.
Çocukların mutlu olduklarını görmenin kendisini duygulandırdığını ifade eden Cömez, “Biz siyaseti gönülleri kazanmak için yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri çalmadık kapı dinlemedik sorun bırakmayacağız. "Bugün de bu yavrularımızı sevindirelim" dedik. Onlar çok mutlu oldu biz onlardan kat kat daha çok mutlu olduk” diye konuştu.

Yurtta kalan çocuklara başkandan doğum günü sürprizi

Yurtta kalan çocuklara başkandan doğum günü sürprizi

Yurtta kalan çocuklara başkandan doğum günü sürprizi

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