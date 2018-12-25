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Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE/BOLU/KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı başladı.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

D-100 kara yolunun Öztürkler, Çoban ve Kervan kavşaklarında kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.

Kardüz, Topuk ve Sırıklı yaylalarında ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

- Bolu

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yeri öğleden sonra kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetre olduğu kentte kar yağışı devam ediyor.

Kentte, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İzmit ilçesindeki Umuttepe, Körfez ilçesindeki İlimtepe, Karamürsel ve Gölcük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, İzmit ilçesindeki kent ormanına gelerek kar topu oynadı. Jandarma ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, lastik ve zincir denetimini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

- Sakarya

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampusü, öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, kampüste kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Sakarya'nın Hendek, Akyazı ve Pamukova ilçe merkezleri ile yaylalarında da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Hendek'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

Akyazı ilçe merkezi ile Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yurtta kış

- Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de kar yağışı
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Anahtar Kelimeler:
Bolu Düzce kar yağışı Kocaeli Meteolorji

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