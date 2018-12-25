Yurtta kış

Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan, Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye çıktı.

- Mezitler'de karla mücadele

Bursa-Ankara kara yolunun kış aylarında yoğun kar yağışı alan Mezitler mevkisinde de yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakım Evi ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından harekete geçti.

Bursa-Ankara ve Ankara-Bursa güzergahında yolun kapanmasının ardından ekipler, kısa süreli çalışma ile yolu ulaşıma açtı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları karla mücadele araçları da zaman zaman zorluk yaşadı.

- Kış lastiği olmayan araçlar yoldan çıktı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ile Balıkesir'in Edremit ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunun Hanlar mevkisinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kış lastiği ve zinciri olmayan birçok araç kayarak yoldan çıktı.

Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda yol açıldı. Kalkım tarafında sıkıntı yok. Burada da açılıyor, çalışmalar sürüyor ama vatandaşlarımıza çok ihtiyaç olmadıkça çıkmamalarını tavsiye ederiz." dedi.