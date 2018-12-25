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Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:35 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir'de, Karayolları ekipleri çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışıyor.

Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.

Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.

Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar kara saplandı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kurtarmaya çalıştı.

- Bilecik

Bilecik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle buzlanma riski olan yüksek kesimlerde ekipler önlem alıyor.

Öte yandan, Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye çıktı.

- Mezitler'de karla mücadele

Bursa-Ankara kara yolunun kış aylarında yoğun kar yağışı alan Mezitler mevkisinde de yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kar Mücadelesi Mezit Vadisi Bakım Evi ekipleri, aniden bastıran kar yağışının ardından harekete geçti.

Bursa-Ankara ve Ankara-Bursa güzergahında yolun kapanmasının ardından ekipler, kısa süreli çalışma ile yolu ulaşıma açtı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları karla mücadele araçları da zaman zaman zorluk yaşadı.

- Kış lastiği olmayan araçlar yoldan çıktı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ile Balıkesir'in Edremit ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunun Hanlar mevkisinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kış lastiği ve zinciri olmayan birçok araç kayarak yoldan çıktı.

Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda yol açıldı. Kalkım tarafında sıkıntı yok. Burada da açılıyor, çalışmalar sürüyor ama vatandaşlarımıza çok ihtiyaç olmadıkça çıkmamalarını tavsiye ederiz." dedi.

Araçları kayan ve yolda kalan sürücüler, yardım beklediklerini dile getirdi.

Karayolları 141. Bölge Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışıyor.

- Yalova'da küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor

Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının yoğun yaşadığını Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipte 25 personel, 2 kepçe ve 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.

147. Şube Şefliği sorumlusu Yusuf Karakoyun, "Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle yollarımızda herhangi bir problem olmayacak. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor." açıklamasında bulundu.

- Eskişehir'de sürücüler uyarıldı

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler uyarıldı.

Karayolları ekipleri ise çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü-Kütahya karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Yurtta kış

- Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler kaygan yol ve buzlanmaya karşı uyarıldı

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış
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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Eskişehir kar Kütahya

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