Yurtta kış

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Ankara'dan Malatya'ya ziyarete gelen Tahsin Kalkan, ailesi ile geldiği Darende'yi herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

İlçenin her mevsim güzel olduğunu dile getiren Kalkan, "Manevi huzurunun yanında doğası ve tabiatı da çok güzel. Tohma Kanyonu içerisinden geçen çay çok güzel. Buranın ilk defa karlı manzarasını da görmüş olduk. Ailemiz ile bu güzel, tablo gibi manzaraların içerisinde gezdik ve fotoğraf çektirdik. Mutlaka buraları herkesin görmesini isteriz." dedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor.

Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine ise izin vermiyor.

Kent merkezinde etki olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Mehmet Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-4 yıldır kara hasret olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta kar görmek bizi mutlu etti." diye konuştu.