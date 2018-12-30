Yurtta kış

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.
Malatya kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
Vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalışırken, bazıları kar yağışından şemsiyeyle korumaya çalıştı.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı.
İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde don beklendiği belirtildi.
Darende ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolunun yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri temizleme çalışmaları yürütüyor.
Somuncu Baba Külliyesi ve Tohma Kanyonu civarında kar yağışıyla tabloluk manzaralar oluşurken gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı.
Ankara'dan Malatya'ya ziyarete gelen Tahsin Kalkan, ailesi ile geldiği Darende'yi herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.
İlçenin her mevsim güzel olduğunu dile getiren Kalkan, "Manevi huzurunun yanında doğası ve tabiatı da çok güzel. Tohma Kanyonu içerisinden geçen çay çok güzel. Buranın ilk defa karlı manzarasını da görmüş olduk. Ailemiz ile bu güzel, tablo gibi manzaraların içerisinde gezdik ve fotoğraf çektirdik. Mutlaka buraları herkesin görmesini isteriz." dedi.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor.
Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine ise izin vermiyor.
Kent merkezinde etki olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar karın tadını çıkardı.
Mehmet Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-4 yıldır kara hasret olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta kar görmek bizi mutlu etti." diye konuştu.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da etkisini artıran soğuk hava sabah saatlerinden itibaren yerini yağmur ve kara bıraktı.
Merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde zaman zaman yağmur etkili oluyor.
Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor. Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde ise kara zincirsiz yakalanan bazı sürücüler ulaşımda zorluk yaşıyor.
Öte yandan bölgenin en yüksek kesimi olan Karacadağ'da ise kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
- Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
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