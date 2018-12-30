HABER

Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Malatya kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalışırken, bazıları kar yağışından şemsiyeyle korumaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde don beklendiği belirtildi.

Darende ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle D-300 kara yolunun yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri temizleme çalışmaları yürütüyor.

Somuncu Baba Külliyesi ve Tohma Kanyonu civarında kar yağışıyla tabloluk manzaralar oluşurken gelen ziyaretçiler karın keyfini çıkardı.

Ankara'dan Malatya'ya ziyarete gelen Tahsin Kalkan, ailesi ile geldiği Darende'yi herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

İlçenin her mevsim güzel olduğunu dile getiren Kalkan, "Manevi huzurunun yanında doğası ve tabiatı da çok güzel. Tohma Kanyonu içerisinden geçen çay çok güzel. Buranın ilk defa karlı manzarasını da görmüş olduk. Ailemiz ile bu güzel, tablo gibi manzaraların içerisinde gezdik ve fotoğraf çektirdik. Mutlaka buraları herkesin görmesini isteriz." dedi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor.

Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine ise izin vermiyor.

Kent merkezinde etki olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Mehmet Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-4 yıldır kara hasret olduklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta kar görmek bizi mutlu etti." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da etkisini artıran soğuk hava sabah saatlerinden itibaren yerini yağmur ve kara bıraktı.

Merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Hilvan ve Siverek ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar yağıyor. Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde ise kara zincirsiz yakalanan bazı sürücüler ulaşımda zorluk yaşıyor.

Öte yandan bölgenin en yüksek kesimi olan Karacadağ'da ise kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Yurtta kış

- Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış

Yurtta kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kar Malatya

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.