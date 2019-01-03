Yurtta kış

Malatya ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ ve Arapgir'de 22'şer, Pütürge'de 13, Battalgazi, Doğanyol, Hekimhan ve Kuluncak'ta 4'er, Arguvan, Kale ve Yazıhan'da 2'şer, Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 80 mahallenin toplam 907 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde gece boyunca etkili olan kara nedeniyle yol açma, kar küreme, tuzlama ve solüsyon sıkma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta hastane yolları olmak üzere, alt geçitler, Turgut Özal Viyadüğü, üniversite ve kritik noktalarda don olaylarına karşı çalışma yaptı. Gün boyunca kaldırımların ve yaya üst geçitlerinin temizliğini yapan ekipler, kent merkezindeki kar birikintilerini de kaldırıldı.