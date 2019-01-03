Yurtta kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 18:53 | Son Güncelleme

Malatya'da 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle elektriği kesilen mahalleye jeneratörle enerji sağlandı

Malatya ve Kahramanmaraş'ta yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ ve Arapgir'de 22'şer, Pütürge'de 13, Battalgazi, Doğanyol, Hekimhan ve Kuluncak'ta 4'er, Arguvan, Kale ve Yazıhan'da 2'şer, Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 80 mahallenin toplam 907 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde gece boyunca etkili olan kara nedeniyle yol açma, kar küreme, tuzlama ve solüsyon sıkma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta hastane yolları olmak üzere, alt geçitler, Turgut Özal Viyadüğü, üniversite ve kritik noktalarda don olaylarına karşı çalışma yaptı. Gün boyunca kaldırımların ve yaya üst geçitlerinin temizliğini yapan ekipler, kent merkezindeki kar birikintilerini de kaldırıldı.

İlçe ve kırsal bölgelerde de kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam eden ekipler, yağışların ardından kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler şu ana kadar 121 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yoğun kar nedeniyle zarar gören enerji nakil hatlarına bağlı olarak elektrikleri kesilen mahalleye jeneratörle enerji sağlandı.

İlçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde, 3 gün önce yoğun kar nedeniyle oluşan yüke dayanamayan enerji nakil hatları koptu. Mahallenin bazı bölgelerinde de iletim hatları buz tutunca direkler devrildi.

Mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine bölgeye gelen Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ ekipleri, önce hatları onardı, sonra da jeneratörle evlere enerji sağladı.

Bu arada, Andırın-Geben kara yolu ile Afşin ilçesinde 8 ve Göksun ilçesinde ise 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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