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Yurtta kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Şanlıurfa'da sis, hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi

Yurtta kış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in özellikle yüksek kesimlerinde erken saatlerden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndaki bazı seferlerde rötar olduğu, sisin devam etmesi halinde iptallerin yaşanabileceği kaydedildi. İlgililer, yolcuların sefer öncesinde bilgi alarak hareket etmelerini istedi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa ve bazı ilçelerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düştüğü kentte trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.

Kentin merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde sisle zaman zaman yağmur da etkili oluyor.

Öte yandan, bölgenin en yüksek kesimi Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise kent merkezinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te kış

Gaziantep'te kış

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kahramanmaraş sis Şanlıurfa ulaşım

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